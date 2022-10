MotoGP in Australia, Bagnaia polemico sulle scie: Marquez lo ringrazia

15-10-2022 13:30

Con un campionato così serrato ogni posizione in griglia di partenza può fare la differenza. Lo sa bene Pecco Bagnaia, che nel Gran Premio d’Australia in programma a Phillip Island scatterà dalla prima fila, terzo, davanti ai suoi principali rivali per il titolo mondiale Aleix Espargaró e Fabio Quartararo. Ma avrebbe potuto chiudere le qualifiche più avanti se non fosse stato per Marc Marquez.

Bagnaia terzo, Marquez davanti a lui

La pole position a Phillip Island se l’è presa una Ducati, ma quella del team Pramac di Jorge Martin. Invece Bagnaia ha chiuso terzo dietro alla Honda di Marquez, che ha seguito Pecco come un’ombra, insieme ad altri piloti, durante le prove. Per il pilota Ducati sarebbe stato però impossibile comportarsi diversamente.

Così Bagnaia ai microfoni di Sky: “Rallentare per farli passare non avrebbe avuto senso: se avessi rallentato per farli passare, non mi avrebbero superato – ha spiegato -. Piuttosto avrebbero chiuso il gas fino al punto di fermarsi in pista. Preferisco avere strada libera davanti e comunque sono contento della prima fila”.

Marc è contento per quanto fatto

Non è un segreto che in qualifica Marquez si metta a seguire il pilota che reputa più in forma, in questo caso è stato Bagnaia. Lo spagnolo della Honda, che partirà così secondo fra Martin e Pecco, ha ammesso quanto fatto a Sky: “Un commento alla mia qualifica? Ho guardato bene la Ducati”.

Marc è fiducioso: “Il passo è buono, ma non sufficiente per essere con i migliori, specialmente con Pecco. Parto in prima fila e questo ci aiuterà abbastanza”. Sulle sue chance per la gara ha aggiunto: “La top-five può essere un obiettivo realistico. Poi se tutto andrà bene, anche il podio potrà essere possibile”.

Pecco ci vuole provare

Nonostante non abbia fatto la pole, Bagnaia sarà comunque davanti agli avversari per il campionato. Quarto Espargaró con l’Aprilia e quinto il leader della classifica iridata Quartararo sulla Yamaha. Pecco è ora a soli due punti di ritardo dal francese, con 18 lunghezze di vantaggio sullo spagnolo.

Ecco cosa prevede Bagnaia per la gara: “Mi aspetto una corsa di gruppo condizionata dalla gestione delle gomme – ha aggiunto a Sky -. Servirà intelligenza per spingere al momento giusto, ma noi abbiamo il passo per provare a vincere o almeno puntare al podio”. L’obiettivo di Pecco è ben chiaro.