14-10-2022 09:40

Terz’ultimo appuntamento per il Mondiale 2022 di MotoGP, che torna in Australia per una delle sue tappe storiche, cancellata negli ultimi tre anni a causa della pandemia di Coronavirus. Il GP sul circuito di Phillip Island è infatti uno degli appuntamenti iconici del calendario, se si pensa che la prima edizione è stata disputata nel 1989. Sulla pista collocata nell’omonima isola nella Regione di Victoria si rinnoverà quindi la corsa al titolo tra Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò, fattasi sempre più appassionante nelle ultime settimane.

MotoGP, GP Australia Phillip Island, favoriti e statistiche

Il successo della KTM di Miguel Oliveira in Thailandia ha interrotto la serie di sei successi consecutivi da parte di piloti Ducati, cinque con le moto ufficiali di Francesco Bagnaia, vincitore di quattro GP consecutivi tra giugno e settembre (Assen, Gran Bretagna, Austria e Misano), e di Jack Miller, trionfatore in Giappone, mentre ad Aragon l’acuto è stato di Enea Bastianini del team Gresini.

Pecco si è portato a -2 dal leader della classifica Fabio Quartararo e può ragionevolmente pensare al sorpasso su una pista che ha però caratteristiche ibride, con tratti favorevoli tanto alla Ducati, quanto alla Yamaha e all’Aprilia. Quartararo può sperare di contenere i danni rispetto agli ultimi appuntamenti di Sepang e Valencia, dove la M1 potrebbe soffrire ancora di più, mentre l’Aprilia proverà a fare la differenza nel primo settore. La superiorità della Ducati e la sua adattabilità ad ogni circuito, il vero punto in più per il team di Borgo Panigale rispetto alla scorsa stagione, fa però di Bagnaia e Miller i favoriti d’obbligo anche per il 18° appuntamento del Mondiale 2022.

MotoGP Australia: Bezzecchi pole a sorpresa, Bagnaia c’è!

La Ducati, tuttavia, non vince a Phillip Island dal 2020, con il padrone di casa Casey Stoner. Nelle nove edizioni successive a farla da padrona è stata la Honda, con sei successi, a partire da quello ottenuto già nel 2011 dallo stesso Stoner, mentre Marquez ha vinto in tre occasioni. Tre anche i successi Yamaha, con Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Maverick Viñales. Se ne deduce come la pista si possa adattare a moto con caratteristiche differenti e a possibili esiti a sorpresa. Tanto di guadagnato per un Mondiale diventato un vero e proprio thrilling, con tre piloti compresi in 20 punti: Quartararo a quota 219, Bagnaia a -2 e Espargaro a -20. Staccati, con ogni probabilità irrimediabilmente, Bastianini (180) e Miller (179).

MotoGP Australia, le caratteristiche del circuito di Phillip Island

Le previsioni meteo che indicano pioggia e vento nel weekend sembrano destinate ad accrescere le insidie già insite nel circuito di Phillip Island, complici anche i tre anni di assenza. Il vento è peraltro un ostacolo piuttosto frequente in un circuito che affaccia sul mare. La pista è tra le più infide ed estreme di tutto il Mondiale, indovinare il set up delle gomme anche in base alle condizioni metereologiche sarà fondamentale. Gli pneumatici dovranno offrire il grip e la durata necessarie. Un ostacolo in più per la Yamaha, che ha già mostrato di soffrire condizioni avverse

GP Phillip Island: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Sabato 15 ottobre

FP3 Moto3: 0:00-0:40

FP3 MotoGP: 0:55-1:40

FP3 Moto2: 1:55-2:35

Qualifiche Moto3: 3:35-4:15

FP4 MotoGP: 4:30-5:00

Qualifiche Moto2: 6:10-6:50

Qualifiche MotoGP: 5:10-5:50

Domenica 16 ottobre

Warm-Up Moto3: 0:00-0:10

Warm-Up Moto2: 0:20-0:30

Warm-Up MotoGP: 0:40-1:00

Gara Moto3: 2:00

Gara Moto2: 3:20

Gara MotoGP: 5:00

MotoGP, come seguire il GP d’Australia in tv e streaming



Il weekend del GP d’Australia MotoGP sarà in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte le classi.

Sabato 15 ottobre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 14:00.

Domenica 16 ottobre: sintesi gara Moto3 alle 11:05; sintesi gara Moto2 alle 11:25; sintesi gara MotoGP alle 14:45.