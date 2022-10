11-10-2022 13:22

Siamo arrivati nel momento decisivo della stagione del Motomondiale. Dopo una settimana di pausa il campionato riprenderà dal Gran Premio d’Australia in programma domenica sulla pista di Phillip Island. A tre gare dalla fine, il campionato MotoGP è più aperto che mai con Pecco Bagnaia che ha recuperato quasi tutti i punti di distacco che lo separavano dal campione in carica Fabio Quartararo.

Si torna a Phillip Island dopo tre anni

Come per le altre gare asiatiche disputate nelle ultime settimane, Giappone e Thailandia, il Motomondiale tornerà in Australia per la prima volta dal 2019. Con i suoi saliscendi e il bel layout, la pista di Phillip Island è sempre stato teatro di gare spettacolari nel corso degli anni, anche in MotoGP.

Qualche volta è stato vinto il titolo mondiale, come il primo di Valentino Rossi con la Yamaha nel 2004 e quello dell’idolo di casa Casey Stoner con la Honda nel 2011. Quest’anno di sicuro non capiterà, ma la corsa di domenica potrebbe dare una sterzata importante alla classifica iridata.

Bagnaia ha ormai preso Quartararo

A metà giugno dopo il Sachsenring, Bagnaia aveva ben 91 punti di ritardo da Quartararo. Poi con quattro vittorie di fila e altri due podi nelle ultime tre corse, il pilota della Ducati è arrivato a sole due lunghezze di ritardo dal francese, che nella seconda metà di stagione ha fatto molta fatica e non ha più vinto una gara.

Il terzo e ultimo successo del pilota Yamaha risale proprio alla Germania, mentre Pecco è arrivato a quota sei. Poi adesso Bagnaia ha il vantaggio di poter vincere il titolo pensando solo a fare il massimo con la sua Ducati e non guardare alla posizione di Quartararo. Con la moto che ha il destino è nelle proprie mani.

Tra i due c’è anche Aleix Espargaró

Se la grande rimonta delle ultime sette gare ha portato Bagnaia a essere il grande favorito per il titolo, non si può di certo dimenticare Aleix Espargaró che con l’Aprilia è a soli 20 punti da Quartararo. Appena una vittoria, ma tanti podi e piazzamenti per lo spagnolo che sotto sotto ci crede ancora al titolo mondiale.

Più distanti, a -39 e -40, ci sono gli altri ducatisti Enea Bastianini e Jack Miller. Più che pensare al loro campionato, i due potrebbero dare una mano a Bagnaia e forse essere decisivi nel togliere ulteriori punti a Quartararo ed Espargaró. A Phillip Island domenica alle ore 5 sapremo cosa potrà fare davvero Pecco.