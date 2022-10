Yamaha: tensione nel box di Quartararo

10-10-2022 08:48

Sale la pressione e di conseguenza anche la tensione per gli ultimi tre Gran Premi stagionali che risulteranno decisivi ai fini dell’assegnazione del titolo iridato.

La classifica è cortissima: il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo è primo con solo tre lunghezze su Pecco Bagnaia, autore di un recupero incredibile e poi c’è Aleix Espargarò in terza posizione a 199 punti, 20 in meno dell’alfiere francese della Yamaha. Tutto può ancora succedere: se prima della pausa estiva il campionato sembrava andare ancora nella direzione di Quartararo, adesso tutto è cambiato e tutto è in discussione.

A guardare bene, il momento no di Fabio Quartararo in MotoGP era già iniziato ad Assen, prima della pausa estiva in campionato, quando rimedia la caduta che vale il suo primo zero stagionale. Fino ad allora il campione della Yamaha era riuscito ad approfittare dei ritardi della Ducati GP22 e degli errori di Pecco Bagnaia, conquistando tre vittorie e tre podi nelle prime dieci gare. Dopo lo stop estivo, il pilota Yamaha è salito sul podio una volta sola, in Austria, in quella che sembrava una prova di forza sul terreno delle Ducati.

Al MotorLand di Aragon le cose vanno ancor amale, visto che arriva il secondo 0 stagionale; a Motegi arriva un ottavo posto, mentre in Thailandia Quartararo non entra nemmeno in zona punti: il francese ha incredibilmente dilapidato un vantaggio consistente di 91 punti ottenuto prima del GP d’Olanda.

“Nessuno sa come sto davvero e non solo nelle ultime gare, ma dal primo test, in cui vedi che non sei migliorato per niente. Quindi arrivi in ​​Qatar, dove l’anno prima hai vinto e ora finisci con 15 secondi di ritardo e nono…” Le dure parole di Quartararo che prosegue parlando dello sprint finale tra lui e Bagnaia: Quando sei in fondo alla classifica, come lo era Pecco, non hai niente da perdere – spiega Quartararo ad ‘AS’ -. Stavo andando molto, molto forte, ma quando sei così vicino in campionato è un’altra cosa, un’altra mentalità. Stai raggiungendo un livello in cui lo stress e la pressione di voler guadagnare un punto in più ti fanno guidare in modo diverso“.