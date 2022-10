Nakagami salterà anche il Gp di Phillip Island

10-10-2022 14:15

Nuovo stop per Takaaki Nakagami costretto a saltare il prossimo Go a Phillip Island.

Era stato molto coraggioso il pilota della Honda a tornare in pista dopo l’incidente che gli era capitato ad Aragon, il mese scorso. Il giapponese infatti si era regolarmente presentato sulla griglia di partenza a Motegi, nonostante avesse subito la lacerazione della mano destra tra l’anulare e il mignolo: un infortunio che ha richiesto anche un intervento chirurgico.

“In questo momento mi sento bene, non hopiù dolore, ma mi è stato comunque consigliato di riposare per almeno altre due settimane e quindi non correrò in Australia. Mi sottoporrò nei prossimi giorni a un controllo per togliere i punti e deciderò se partire per la Malesia“, ha riferito Nakagami a Speedweek.

A causa della sua assenza, il Team LRC avrà a sua disposizione Tetsuta Nagashima, collaudatore della Honda, che già aveva sostituito il pilota giapponese in Thailandia.