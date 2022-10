MotoGP in Australia: Bagnaia è pronto e spera in un consiglio in più

13-10-2022 16:01

Adesso ci siamo. Il momento caldo e decisivo del Motomondiale 2022 è arrivato. Mancano soltanto tre gare alla fine del campionato e domenica ci sarà l’attesissimo Gran Premio d’Australia sulla spettacolare pista di Phillip Island, dove non vi si corre da ben tre anni. Gara dove Pecco Bagnaia cercherà di completare la rimonta su Fabio Quartararo e portarsi per la prima volta quest’anno in testa alla classifica piloti MotoGP.

Rimonta quasi completata

Bagnaia e Quartararo hanno fatto due campionati diversi, che adesso si sono quasi equivalsi. Dopo le prime dieci gare il ducatista aveva 91 punti di ritardo dal francese della Yamaha, ma poi Pecco ne ha recuperati 89 nelle ultime sette corse. Ora da Phillip Island è come se iniziasse un mini campionato da tre gare.

Bagnaia ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vista la situazione è come se ripartissimo da capo. Io e Quartararo siamo davanti, ma neanche Aleix Espargaró è troppo lontano – così Pecco, dato che lo spagnolo dell’Aprilia è terzo a -20 -. Poi ci sono Enea Bastianini e Jack Miller ancora in corsa”.

L’obiettivo per la gara

Bagnaia è molto determinato in vista della gara di Phillip Island: “Siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo. Dobbiamo riuscire a portare a casa il massimo risultato possibile – ha aggiunto Pecco -. Sappiamo che il nostro potenziale è molto alto, dovremo sfruttare questo pacchetto al 100 per cento“.

L’obiettivo è di sicuro fare un bel risultato anche qui per Bagnaia: “È una pista in cui Honda e Yamaha sono sempre state avvantaggiate, ma noi possiamo fare bene – ha tenuto a precisare Pecco -. Quest’anno la nostra moto si adatta a tutti i circuiti. Sarà una gara importante in vista del campionato”.

Pecco spera in Casey

La lotta per il titolo è serrata, perché oltre a Quartararo e Bagnaia c’è Espargaró ancora in piena corsa. Bastianini e Miller un po’ meno, dato che magari dovranno più aiutare Pecco. Intanto, il ducatista vuole una mano da Casey Stoner, che sarà presente a Phillip Island nel corso del weekend di gara.

Bagnaia ha parlato così dell’australiano, finora l’unico ad aver vinto il titolo mondiale in MotoGP con la Ducati nel 2007: “Casey sarà qui questo weekend, spero possa darmi qualche consiglio”. Stoner sa come si vince con la Rossa di Borgo Panigale. E Pecco sa bene che il titolo manca da 15 anni.