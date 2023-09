MotoGP, GP India, prove libere: Bezzecchi beffa Martin ed è leader nella FP1, Bagnaia in sordina

Si apre il fine settimana del GP d'India, novità del calendario della MotoGP. Si comincia con le sessioni di prove libere: Bezzecchi comanda nelle FP1, Bagnaia arretra

22-09-2023 09:18

Il fine settimana dell’inedito (per la MotoGP, essendo una novità assoluta per il calendario della serie) GP d’India comincia con il programma delle sessioni di prove libere. Sul circuito di Buddh si è cominciato di buon’ora, per il fuso italiano, con le FP1 seguite qualche ore dopo dalle P che determinano l’accesso dei migliori dieci alla Q2.

GP India, FP1: Martin parte subito forte, per poi cedere a Bezzecchi

Iniziale mattatore di queste prime prove libere è stato Jorge Martin. Il vincitore del precedente appuntamento di San Marino sin dall’inizio ha stampato i migliori tempi esordendo con un 1:50.130, per poi migliorarsi progressivamente, almeno sino a quando i piloti sono scesi in pista con gomme nuove, abbassando quindi i riscontri cronometrici.

Ed è allora che l’alfiere di Pramac ha ceduto il posto a Marco Bezzecchi, che sul finire delle FP1 si posiziona al primo posto con 1:45.990. Il pilota del team Mooney VR46 si sta lasciando alle spalle l’ematoma osseo rimediato a Barcellona, confermando almeno per stamane un buon feeling anche con una pista che, dopo i timori della vigilia, di primo acchito è piaciuta ai piloti.

Sul podio Marquez e Binder, fuori dalla top ten Bagnaia

Dietro a Bezzecchi, che ha corso con la soft davanti e la media dietro, due rivali con entrambe le medie: secondo posto a 139 millesimi di distacco per Marc Marquez (nonostante durante la sessione sia anche andato lungo), mentre al terzo si piazza Brad Binder a 320 millesimi.

Spulciando la lista dei tempi, notiamo che Martin alla fine cede all’ottavo posto con 620 millesimi di ritardo dalla vetta, mentre qualche gradino sopra, al settimo, troviamo il compagno di squadra di Bezzecchi Luca Marini, con un gap di 619. Carte ancora coperte per Francesco Bagnaia, che sulla sua Ducati conclude quindicesimo a un secondo dall’altra Desmosedici di Bezzecchi.

Cadute e problemi: a terra diversi piloti, in difficoltà Quartararo

Sulla pista di Buddh non sono poi mancate le cadute, con protagonisti loro malgrado Binder, Pirro, Takaaki Nagakami e Pol Espargarò, quest’ultimo finito a terra due volte. In particolare, i piloti hanno avuto qualche difficoltà nella staccata in curva-1.

Infine, piove sul bagnato in casa Yamaha, con Fabio Quartararo alle prese per due volte con un problema tecnico alla sua M1. Concluderà 19esimo.

Non sono scesi in pista, per la cronaca, Enea Bastianini, ancora convalescente dall’incidente di Barcellona (al suo posto sempre Michele Pirro) ed Alex Rins, a sua volta alle prese con l’infortunio patito al Mugello e che in India e nel prossimo appuntamento in Giappone viene sostituito da Stefan Bradl.

Questa la lista dei tempi dei migliori quindici delle FP1:

1 Bezzecchi 1:45.990

2 M. Marquez +0.139

3 Binder +0.320

4 Fernandez +0.381

5 Viñales +0.488

6 Zarco +0.586

7 Marini +0.619

8 Martin +0.620

9 Di Giannantonio +0.788

10 Mir +0.815

11 Fernandez +0.837

12 Nakagami +0.976

13 Espargaro +0.984

14 A.Marquez+1.027

15 Bagnaia+1.060