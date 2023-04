MotoGP, Jack Miller: "Le persone dubitano di me. Ma so come smentirli"

Il pilota della KTM MotoGP Jack Miller ha evidenziato in un'intervista le sue potenzialità in pista, facendo un excursus nel GP in Argentina

08-04-2023 11:28

Passato dalla Ducati a KTM, Jack Miller ha l’obiettivo di diventare uno dei piloti di prima fascia di questa stagione, nonostante nel GP di Argentina dello scorso weekend non abbia brillato.

MotoGP, Jack Miller: “In Texas cambieremo strategia”

Intervistato da Motorsport Total, Jack Miller ha evidenziato come la situazione meteorologica del gran premio argentino non sia stata delle migliori: “Sarebbe stato un po’ più bello partire un po’ più in alto in quelle condizioni così bagnate. Non è stato così male. Poi ho fatto un paio di buoni giri, ho fatto dei tempi decenti e ho visto che mi stavo avvicinando ai ragazzi davanti a me. Probabilmente ho sovraccaricato le gomme, improvvisamente sono passato dal giorno alla notte in un giro. Poi ho dovuto pensare a cosa fare. Non so se ho bruciato la gomma o se si è surriscaldata sul fianco. Poi ho provato un po’ con le mappature elettroniche e provato diverse combinazioni“.

MotoGP, Jack Miller e l’operazione riscatto

Archiviata la gara di Rio Hondo, in Texas il pilota australiano lavorerà per migliorare il setting della sua KTM RC16 ed ottenere così un miglior piazzamento di partenza. Miller si è subito ritagliato un posto importante nella prima squadra, 6° in classifica generale e miglior pilota della sua marca, due posizioni davanti al compagno di squadra Brad Binder. Malgrado ciò si è sempre sentito in discussione, dal passaggio alla Moto3 alla MotoGP, dai tempi di Marc VDS con cui ha conquistato la prima vittoria all’approdo in Ducati, dove ha dimostrato di essere un fuoriclasse.

MotoGP, Jack Miller: “Do tutto per la scuderia che rappresento”

“Quando ero un pilota ufficiale della Ducati mi è stato detto che non avrei mai vinto con quei colori e ci sono riuscito“, racconta a Motorsport-Total.com. “La gente mi mette in discussione più di ogni altro pilota, pensa che io sia stato fortunato… Hanno sempre avuto dei dubbi e durante la mia carriera siamo stati in grado di dimostrare che le persone si sbagliavano… Oggi mi sento ancora in dubbio. Dimostrare alle persone che si sbagliano e farlo da soli è incredibile“, conclude Miller.