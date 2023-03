Ducati, Bagnaia: "Ho la febbre, ma sabato andrà meglio"

Il campione del mondo: "E' stata una giornata strana"

31-03-2023 23:28

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha commentato a Sky il suo venerdì di prove libere in Argentina, che lo ha visto chiudere in sesta posizione: “Non mi sento troppo bene fisicamente, sono un po’ febbricitante, ma questa è un’altra storia. In termini di feeling con la moto, questa mattina è stato abbastanza difficile per me trovare il passo. Pomeriggio è andata meglio fin dall’inizio, anche se non abbiamo fatto troppi giri di fila. E’ stata una giornata strana”

Bagnaia conta in ogni caso di migliorare nei prossimi due giorni: “In termini di passo sono contento, perché siamo vicini alle Aprilia con le gomme usate. Ci manca qualcosa con le gomme nuove e faccio fatica a trovare un buon feeling con l’anteriore, ma abbiamo ancora domani mattina per provare a migliorare la situazione. Se ci riusciremo, andrà sicuramente meglio“.

“A Portimao era già tutto a posto, qui era diverso e penso che si sia visto. La FP2 così è abbastanza stressante, perchè devi fare tanti giri e devi migliorare, ma quando non sei in una buona situazione non è facile. Ma siamo riusciti a gestire la cosa, perché l’obiettivo era stare nella top 10 e ci siamo riusciti”.