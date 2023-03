Jack Miller: "In KTM mi sento ringiovanito"

Il centauro australiano: "Per dare mal di testa alla Ducati manca ancora qualcosa".

30-03-2023 20:33

Il centauro della KTM Jack Miller in conferenza stampa ha parlato in vista del Gran Premio d’Argentina: “Mi sento ringiovanito in KTM, è stato bello stare con Pecco e gli altri vicini nella Sprint. Il passo è stato decisamente buono, ho fatto un piccolo errore verso la fine ed è importante capire come guidano quelli della Ducati quando sei sull’altra moto. Iniziare un anno così, con tanti cambiamenti, motore, telaio e tutto, ed essere già a questo punto è bello”.

“Punti di forza della KTM? Per dare mal di testa alla Ducati manca ancora qualcosa. Ho cercato di capire come reagisce la nostra moto, girando con costanza, ed è stato molto utile. Sono rimasto stupito da quanto ha resistito il pneumatico posteriore e questo mi ha permesso di non essere troppo lontano da Marco Bezzecchi. Non sono riuscito a fare un sorpasso in più, ma ora so che la gomma riesce a durare e posso tirare di più quando serve”.