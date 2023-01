La KTM non si nasconde: "Puntiamo al titolo mondiale"

26-01-2023 17:24

Molto più di un quarto incomodo. Dopo un 2022 da rivelazione la KTM punta a confermarsi nel Mondiale MotoGP ormai alle porte, che pure dovrebbe vedere il ritorno ad alti livelli della Honda di Marc Marquez. La scuderia austriaca ha presentato attraverso un filmato online la livrea della RC-16 2023, che sarà affidata alla nuova coppia formata dal riconfermato Brad Binder e da Jack Miller, in arrivo dalla Ducati per sostituire Miguel Olivera, approdato alla RNF Aprilia, e di ritorno in KTM dopo i primi passi ai tempi della Moto3..

Tanto il direttore del motorsport Ktm, Pit Beirer, quanto il team manager Francesco Guidotti non hanno nascosto le ambizioni stagionali della casa di Mattighofen, che quest’anno avrà una forte componente italiana grazie alla presenza anche di Fabiano Sterlacchini come direttore tecnico e di Alberto Giribuola come capo del reparto tecnici: “Stiamo entrando nella nostra settima stagione, i sei anni precedenti sono stati fantastici per la costruzione del progetto, ma ora non è più sufficiente essere una buona squadra organizzata: abbiamo bisogno di risultati. Abbiamo spinto molto affinché il 2023 sia migliore che mai e sono sicuro che Brad e Jack formeranno la miglior coppia possibile”.

Ancora più chiaro il manifesto programmatico di Guidotti: “Siamo un team ufficiale e abbiamo grandi aspettative: dobbiamo puntare almeno a migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, quindi l’unico obiettivo che possiamo avere è il titolo”.

Quanto ai piloti, misurato Binder (“Puntiamo a vincere, ma la cosa importante sarà essere sempre competitivi”), mentre Miller porterà l’esperienza accumulata in un team vincente come Ducati: “Ho grandi sensazioni, sono contentissimo di tornare nella famiglia KTM e non vedo l’ora che arrivino i test in Malesia” le parole dell’australiano.