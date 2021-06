MotoGP, Jack Miller, “L’obiettivo è lottare per il podio”

Jack Miller dopo aver chiuso il Gp del Mugello in sesta posizione è pronto per il Gran Premio di Barcellona, settima tappa del Motomondiale 2021.

L’obiettivo di questo weekend per l’australiano è quello di lottare per il podio sul tracciato catalano, dove ha potuto allenarsi in diverse occasioni con la sua Ducati Panigale V4 S. Miller è quarto in classifica generale, mentre Ducati e il Ducati Lenovo Team occupano la seconda posizione nella classifica costruttori e nella classifica riservata alle squadre.

“Dopo qualche giorno di pausa, torniamo a correre su un altro tracciato che mi piace molto: il circuito del Montmeló. Conosco la pista molto bene anche perché, vivendo ad Andorra, vengo qui spesso ad allenarmi con la mia Panigale V4 S. Ora però è finalmente tempo di tornarci con la mia Desmosedici GP! Mi sento pronto per affrontare questo Gran Premio: nel 2020 avevo chiuso la gara al quinto posto, ma quest’anno l’obiettivo sarà sicuramente quello di lottare per il podio!”

OMNISPORT | 02-06-2021 12:16