MotoGP, Joan Mir: “A Misano possiamo fare bene”

20-10-2021 11:10

Il campione del mondo in carica di MotoGp è pronto a scendere in pista a Misano con la sua Suzuki. A differenza della scorsa stagione, questa non è stata così esaltante e le speranze di bissare il successo del 2020 sono ormai scemate.

Nonostante questo però, Joan Mir andrà a caccia del successo “personale” nel replay della gara di Misano, appuntamento in programma nel week-end del 22-24 Ottobre. Al momento il pilota spagnolo occupa la terza posizione in classifica con 175 punti, alle spalle di Quartararo, primo con 254 punti e di “Pecco” Bagnaia, secondo con 202. L’obiettivo del weekend è ovviamente quello di cercare di guadagnare più punti possibile per chiudere nel migliore dei modi una stagione fin qui ricca di alti e bassi.

“E’ strano tornare a guidare su un circuito che abbiamo affrontato solo un mese e mezzo fa, ma devo ammettere che non mi dispiace correre nuovamente a Misano. L’anno scorso ho ottenuto due podi in questa pista e spero di replicare quel risultato anche questo campionato. Penso che l’atmosfera sarà incredibile. Possiamo fare bene e non vedo l’ora di cominciare a lavorare sulla moto nelle libere in programma venerdì mattina”. Queste le parole di Joan Mir.

OMNISPORT