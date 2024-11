MotoGP, Jorge Martin: chi è e cosa fa la fidanzata Maria Monfort. Le dolci parole prima del rush finale con Bagnaia

Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita, Maria Monfort Matutes la fidanzata di Jorge Martin che tra una settimana potrebbe diventare campione del mondo MotoGP. E di come la influencer spagnola ha caricato Martinator in vista del rush finale con Pecco Bagnaia

Tra una settimana sapremo chi è il campione del mondo della MotoGP 2024. L’ultimo round del Motomondiale a Barcellona dirà chi tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia si potrà fregiare del titolo e della casella numero 1. Lo spagnolo ha un vantaggio cospicuo in classifica, 24 punti ed è ad un passo dal primo alloro iridato della sua carriera. Al suo fianco, sempre presente, ai box come nella vita, Maria Monfort Matutes che proprio alla vigilia della penultima gara in Malesia ha sostenuto il fidanzato con una lettera che ha dato a Martinator la forza di vincere la Sprint di Sepang nel giorno della caduta di Bagnaia spiccando l’allungo, forse decisivo, verso il Mondiale.

Se Bagnaia ha Domizia Castagnini, Martin ha Maria Monfort

Jorge Martín sta vivendo le settimane più importanti della sua carriera in MotoGP. Lo spagnolo è in pieno testa a testa con Pecco Bagnaia nel rush finale del Mondiale MotoGP. Così come il pilota folivese due volte campione del mondo può contare sul supporto sentimentale e non di Domizia Castagnini, divenuta la scorsa estate sua moglie, così anche Martinator ha un punto di riferimento fisso nella sua vita, Maria Monfort Matutes che oramai da alcuni anni fa coppia fissa col campione spagnolo.

Chi è e cosa fa Maria Monfort la fidanzata di Jorge Martin

María Monfort è un’influencer e creator digitale originaria di Ibiza che conta quasi 100.000 follower sul suo profilo Instagram, dove condivide foto della sua vita quotidiana. È la figlia di Carmen Matutes, imprenditrice alberghiera divenuta un volto noto nella cronaca rosa grazie alla sua storia d’amore col miliardario Álvaro Muñoz Escassi.

La storia d’amore tra Maria e Jorge Martin è cominciata circa un paio di anni fa quando la coppia ha cominciato a farsi vedere in occasione di eventi pubblici, anche se non si sa esattamente come si siano conosciuti il ​​pilota e l’influencer. Da allora, non hanno smesso di lasciare messaggi di affetto e di condividere con i follower i loro viaggi insieme e soprattutto la loro complicità sui circuiti della MotoGP dove Maria è quasi sempre presente.

L’ex di Martin, Anabel Hernandez sta ora con Patric della Lazio

Martin in passato ha avuto una relazione precedente con Anabel Hernández volto noto in Spagna per la partecipazione a ‘Mujeres, hombres y viceversa’, la versione spagnola di Uomini e Donne. Attualmente l’ex di Martinator, è fidanzata col giocatore della Lazio, Patric.

La lettera di Maria Monfort per Martin prima della Malesia

Se Jorge Martin dovesse vincere il Mondiale MotoGP, cosa molto probabile e che potrebbe accadere già nella Sprint di Barcellona, snodo cruciale della stagione sarà stata proprio la Sprint di Sepang che sabato scorso ha visto lo spagnolo vincere e Bagnaia cadere. Proprio in quel sabato, gli account ufficiali della MotoGP hanno messo online il videomessaggio di Maria Monfort per il suo Martin, una lettera in cui la compagna di Martinator ha dedicato dolci parole al suo eroe su due ruote.

Martin non aveva idea di questa lettera di Maria e quando l’ha aperta ha capito da chi provenisse il messaggio ha dichiarato che non gli sarebbe stato facile leggerlo ad alta voce: “Non so se è per il mio modo di essere, per la mia esigente o esigenza generale che ho verso tante cose, o se è semplicemente perché sono cresciuto con due figure che mi hanno ispirato tantissimo, come mia madre e mio nonno. Ma posso assicurarti che sono poche le persone che di solito mi provocano quel sentimento di ammirazione e completo orgoglio. Però sei diventato uno dei principali“, scrive la fidanzata di Jorge.

L’amore di Maria Monfort per Jorge Martin

Dietro il pilota che vediamo in ogni Gran Premio lottare per ottenere i migliori risultati, c’è una persona che María ha avuto modo di conoscere in questi due anni di fidanzamento: “Una persona umile, amorevole, generosa, immensamente sentimentale, che lavora duro, con un obiettivo e un sogno molto chiari e con un’aspirazione che ti fa migliorare ogni giorno. C’è un’umanità davvero straordinaria che possiedi. Quel modo di saper prendersi cura e proteggere i propri cari, donando loro il 1000% di sé, oltre a prendersi cura di sé. Se tutte le persone che ti conoscono hanno saputo apprezzare qualcosa, è lo sforzo e la perseveranza che ti consentono di essere migliore del giorno prima. E anche se sei forte e sei stato indurito da ciò che hai vissuto, ad un certo punto c’è sempre bisogno di qualcosa che ce lo ricordi“.

Fonte: Ansa

Per Maria, Jorge Martin è già campione del mondo anche non dovesse vincere il titolo nemmeno quest’anno: “Io sono sempre al tuo fianco, sia fisicamente e non solo, stringendoti la mano o anche parlandoci attraverso quel linguaggio non verbale che abbiamo costruito e che solo guardandoci riusciamo a capire l’uno dell’altro. Cercando di ricordarti di goderti ciò che stai vivendo in questo momento e dicendoti che per mille altri motivi che non hanno nulla a che vedere con le moto, sei già un vincitore. Quindi dovresti essere orgoglioso di te stesso come lo siamo tutti noi e soprattutto orgoglioso di te stesso come lo è il piccolo Jorge che ormai sognava di essere dove sei adesso“.