MotoGP, Bagnaia si carica col compleanno della sua Domizia. L'elogio di Crozza a Pecco è una frecciata a Sinner?

Bagnaia ricarica le batterie in vista dell'ultima gara del Motomondiale a Barcellona in cui proverà a rimontare su Martin, Pecco festeggia il compleanno della moglie Domizia Castagnini. Intanto è virale l'elogio di Maurizio Crozza con velata frecciata a Sinner

Un sabato di mezzo. A pensare, riflettere, caricarsi in vista del gran finale ma anche e soprattutto a festeggiare. Ma cosa deve festeggiare Francesco Bagnaia a una settimana dall’ultima gara del Motomondiale a Barcellona che potrebbe incoronare Jorge Martin campione del mondo a sue spese? C’è il compleanno di Domizia Castagnini, moglie di Pecco, il primo da sposati della coppia. E allora via di dedica social.

Ma c’è dell’altro visto che proprio nelle ultime ore è diventato virale in rete un video in cui Maurizio Crozza elogia il due volte iridato della classe regina per la sua decisione di pagare le tasse in Italia arrivando addirittura a proporlo come leader dell’opposizione. Un elogio che a molti è sembrato nascondere una frecciata nei confronti di Jannik Sinner da parte del comico ligure.

Bagnaia ricarica le batterie per Barcellona: credici Pecco

Comunque vada sarà un successo. E’ passata una settimana dalla caduta di Francesco Bagnaia nella Sprint Race del Gran Premio di Malesia che unita alla vittoria di Jorge Martin ha lanciato definitivamente lo spagnolo verso la probabile vittoria del suo primo titolo mondiale della MotoGP.

Eppure il successo del giorno dopo in gara, il decimo della stagione un record come poche leggende della classe regina in carriera, ha riacceso la speranza in Bagnaia di poter almeno credere nella rimonta-colpaccio. Intanto Bagnaia dai suoi social ci crede, lo ha fatto in questi giorni con un post: “Ci piace perché è più difficile di quanto pensi. Pronti per il gran finale”.

MotoGP: cosa serve a Bagnaia per diventare campione del mondo

Classifica piloti alla mano, Pecco Bagnaia ha 24 punti da recuperare su Martin. Alla fine mancano solo la Sprint e il GP della Solidarietà a Barcellona dopo la cancellazione della gara a Valenzia per i tristi fatti dell’alluvione. Martin è a un passo dal titolo. Considerando i 37 punti disponibili se Bagnaia vincesse entrambe le gare, a Martin, basterebbe accumulare almeno 14 punti tra sabato e domenica per arrivare con un punticino in più di Pecco che ha dalla sua le vittorie in gara, 10-3 in un eventuale arrivo a pari punti.

Non sarà facile, certo. Bagnaia deve fare doppietta quanto meno tra Sprint e Gp e sperare che Martin si faccia prendere dall’ansia, dalla tensione del primo titolo. Di fatto che collezioni almeno uno zero tra le due competizioni. Non ci si augura mai la caduta di un avversario. Ma lo sport è anche questo. A meno che Bastianini e Bezzecchi. e gli spagnoli Marquez, Vinales, Acosta non riescano a frapporsi davanti al connazionale. Difficile vedendo i valori in campo.

Nella tappa di maggio al Montmelò, Bagnaia stava vincendo a mani basse la Sprint prima di cadere, poi ha vinto la gara il giorno dopo. Martin non brillò particolarmente, 4° nella Sprint e 2° in gara risultati che comunque basterebbero a farlo diventare campione.

Bagnaia festeggia il compleanno di sua moglie Domizia Castagnini

Ma prima del dovere in questo caso viene il piacere. Francesco Bagnaia prima di dedicarsi anima e cuore a Barcellona festeggia il compleanno della sua Domizia Castagnini. I due si sono sposati la scorsa estate durante la sosta del Mondiale MotoGP. Nelle ultime ore sono stati protagonisti di una fake news su una presunta dolce attesa smentita simpaticamente dai due.

Bagnaia ha avuto un dolce pensiero alla moglie con una storia su Instagram in cui compare Domizia vestita da sposa e una dedica da innamorato: “Al mio meraviglioso amore”.

Fonte: Instagram

Crozza elogia Bagnaia: “Lo vorrei leader del Pd”. Frecciata a Sinner?

Intanto riguardo Pecco Bagnaia nelle ultime ore è diventato virale un video, pubblicato dagli account ufficiali della trasmissione, relativi alla penultima puntata di Fratelli di Crozza in cui il comico ligure ha elogiato il campione forlivese della Ducati per la sua scelta di pagare in Italia le tasse, confermata in una recente intervista su Repubblica: “Pago le tasse come tutti, è normale: giusto. Ho la fortuna di non dover fare grandi sacrifici (…) E non dimentico che c’è chi vive in situazioni difficili.”

Nell’elogio di Bagnaia qualcuno ci ha visto una velata frecciata nei confronti di Jannik Sinner e di tutti quelli sportivi che si fanno la residenza nei paradisi fiscali: “In un mondo sportivo in cui anche il più sfigato ha la residenza a Montecarlo, lui paga le tasse a Pesaro. Capito, ragazzi sportivi che avete la residenza nel famoso Principato? Bravi, bravi, continuate. Pecco le tasse le paga qui, nonostante lavori anche lui in giro per il mondo” .

Crozza poi ha esaltato Bagnaia anche per le parole dette quando ancora non si sapeva se si sarebbe corso a Valencia dopo la tragedia dell’alluvione: “Tra l’altro Bagnaia è quello che, prima che annullassero la gara a Valencia, ha dichiarato ‘A costo di perdere il titolo, non sono disposto a correre a Valencia’. Un applauso a Valencia e a Bagnaia”.

Poi la grande chiusura del comico ligure: “Bagnaia… ma perché, dopo la moto, non diventi leader dell’opposizione? La butto lì eh, cazzata che mi è venuta in mente…”