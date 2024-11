MotoGP, show tra Bagnaia e Jorge: ultimo GP a Barcellona, Martin campione se. Classifica piloti dopo la Malesia

Il GP di Malesia ha regalato momenti di tensione: dalla paurosa caduta al via con Miller, Quartararo e Binder alle scintille nei primi giri tra Bagnaia e Martin. Pecco vince e tiene aperto il mondiale, l'ultimo round a Barcellona. Classifica mondiale piloti, le combinazioni con Jorge campione del mondo

Un Gran Premio della Malesia che ha tenuto tutti sulla corda dalla paurosa caduta al via con Miller, Quartararo e Binder alle scintille nei primi giri tra Bagnaia e Martin. Poi Pecco si è imposto di forza, Jorge ha pensato al campionato. Adesso si va all’ultimo round del Mondiale che non si correrà nella vituperata dalle alluvioni Valencia ma a Barcellona, manca solo l’ufficialità e la data. Martin potrebbe essere campione del mondo già nella Sprint al Montmelò.

La nuova classifica mondiale piloti dopo Sepang

Dopo la vittoria a Sepang, Pecco Bagnaia ha recuperato solo 5 punti su Martin che è arrivato secondo alle sue spalle. Col podio di oggi in Malesia Enea Bastianini ha quasi “acciuffato” Marc Marquez, oggi caduto e poi 12°, nella corsa al terzo posto nella classifica piloti.

1 J. Martin Ducati 485 2 F. Bagnaia Ducati 461 3 M. Marquez Ducati 369 4 E. Bastianini Ducati 368 5 B. Binder KTM 205

Rivedi la cronaca del Gp di Sepang

MotoGP, ultimo GP: Barcellona al posto di Valencia

Manca solo l’ufficialità ma il Mondiale di MotoGP si chiuderà al Montmeló, a Barcellona. Questa la sede prescelta per sostituire il GP di Valencia, gara cancellata dopo l’alluvione degli scorsi giorni che ha messo in ginocchio la regione causando centinaia di morti e di danni.

Così Carlos Ezpeleta, ds Dorna a Sky: “Dopo aver capito che non si sarebbe potuto correre lì, abbiamo lavorato alle alternative e pensiamo che la migliore opzione sia Barcellona. Abbiamo chiesto al governo e sono disposti. In 48 ore potremmo confermarlo. Le date? Crediamo di poterlo fare nello stesso periodo, il 15-17 novembre”.

Martin campione nella Sprint di Barcellona se…

Nell’ultimo round di Barcellona, Jorge Martin potrebbe vincere il Mondiale già nella Sprint Race. Con 24 punti di vantaggio e considerando che poi nella gara lunga se ne assegnano 25 al vincitore, qualora Jorge dovesse vincere o fare due punti in più di Bagnaia sarebbe aritmeticamente campione del mondo senza dover fare calcoli.

A Barcellona ci saranno in palio 37 punti in totale, 12 nella Sprint e 25 nella gara. A Martin basterà farne 14 nel week end per diventare campione considerando che in caso di pari punti vincerebbe Bagnaia che ha più vittorie, ben 10 in gara.

Guarda il video del duello tra Bagnaia e Martin nei primi giri

La caduta paurosa al via con Miller, Quartararo e Binder