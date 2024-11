MotoGP, GP Valencia cancellato, è ufficiale. Cosa succede ora? Le alternative

Ufficiale: il GP di Valencia, ultimo appuntamento della MotoGP 2024, è stato cancellato a causa delle inondazioni che hanno sconvolto il territorio provocando una situazione catastrofica. Al vaglio ora località sostitutive

Alla fine non poteva andare diversamente: il campionato 2024 di MotoGP non si concluderà il prossimo 15-17 novembre a Valencia. Il GP de la Comunitat Valenciana è stata cancellato, su decisione ufficiale intrapresa dalla Dorna, a causa delle recenti alluvioni che hanno causato nel territorio un disastro immane, con centinaia di morti.

Il GP di Valencia cancellato: inattuabili le possibilità di mantenerlo o spostarlo più in là

Con il passare dei giorni la possibilità di mantenere la gara è parsa sempre più inattuabile, così come sono decadute le ipotesi di un possibile slittamento per il fine settimana del 24 novembre. Questo pomeriggio sì è giunti quindi alla decisione di cancellare tout cort l’appuntamento.

Pare intanto siano al vaglio diverse alternative, per evitare che il campionato si chiuda con una gara in meno. Il sempre ben informato Motorsport.com parla di quattro opzioni, tutte comunque fattibili eventualmente non nella stessa data di Valencia: una riporterebbe la MotoGP 2024 al punto di partenza, ovvero sul circuito di Losail in Qatar che ha aperto la stagione. Tuttavia bisogna considerare che nel fine settimana dal 25 novembre al primo dicembre si correrà il penultimo appuntamento della F1.

Le altre località candidate per sostituire il GP cancellato per il 2024 sono due località anch’esse in Spagna, ovvero Jerez e Barcellona, e il vicino Portogallo con Portimao.

Articolo in aggiornamento