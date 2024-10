MotoGP, Gp Malesia 2024: orario, info, dove vederlo in tv. A Sepang Bagnaia dà la caccia a Martin

La lotta al titolo di campione della MotoGP prosegue nel Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang. Si rinnova la sfida tra Bagnaia e Martin: il palinsesto tv e il programma completo

La MotoGp è pronta a rombare sul circuito di Sepang per il penultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio della Malesia. Bagnaia con la vittoria in Thailandia nello scorso weekend ha ridotto la distanza da Martin a 17 punti. E se da una parte Pecco farà di tutto per ridurre ancora le distanze, Martinator in teoria e in matematica ha invece il primo match point per sigillare il primo posto in classifica. Il tutto con la mente alla popolazione spagnolo in ginocchio per l’alluvione del ciclone Dana che sta mettendo a rischio l’ultima tappa del Motomondiale a Valencia.

MotoGP, Martin campione del mondo se: tutte le combinazioni

Mancano solo quattro bandiere a scacchi, due Sprint e due gare, per i titoli di coda della stagione di MotoGP e l’aritmetica inizia a riempire le case degli appassionati. In Italia si fanno i calcoli per cercare l’impresa e il “sorpasso all’ultimo giro”, mentre in Spagna si valutano già le opzioni per festeggiare il titolo a Sepang. E allora la domanda sorge spontanea: cosa manca a Martin per conquistare il mondiale? Ha bisogno di guadagnare almeno 20 punti in più rispetto a Bagnaia. Un po’ complicato, salvo clamorosi svarioni del pilota italiano. Intanto la MotoGP si interroga se sia giusto o meno andare a correre a Valencia a metà novembre l’ultima gara del Motomondiale.

Bagnaia carica la Ducati: “Sempre stati veloci”

“Non avevo mai vinto una gara sul bagnato, perciò, il successo della scorsa settimana è stato sicuramente importante, anche in vista di un altro weekend dove il meteo sarà imprevedibile. Questo fine settimana correremo in Malesia. Sepang è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi. Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione” – ha spiegato Bagnaia.

MotoGP Sepang, il programma in tv

Tutti gli appuntamenti della MotoGP saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. La telecronaca sarà affidata alla voce di Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini, mentre Vera Spadini guiderà gli approfondimenti pre e post corsa. In chiaro su TV8 si potranno vedere le qualifiche e la Sprint Race, mentre la gara soltanto in differita.

Abbonati subito a NOW per vedere tutta la MotoGP in diretta streaming

Notte giovedì 31 ottobre – venerdì 1° novembre

Ore 1.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 2.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 3.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 6.10: Moto3 – pre-qualifiche 1

Ore 7: Moto2 – pre-qualifiche 1

Ore 7.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Notte venerdì 1°- sabato 2 novembre

Ore 1.35: Moto3 – pre-qualifiche 2

Ore 2.20: Moto2 – pre-qualifiche 2

Ore 3.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 3.45: MotoGP – qualifiche

Ore 5.45: Moto3 – qualifiche

Ore 6.40: Moto2 – qualifiche

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint

Ore 7.55: MotoGP – Sprint

Notte sabato 2 – domenica 3 novembre