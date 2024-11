Pecco Bagnaia presto papà, Domizia Castagnini incinta: "Bellissima notizia", la risposta della coppia è virale

La notizia di una presunta gravidanza di Domizia Castagnini correlata a un non ben identificato calo di prestazioni di Pecco Bagnaia in finale di Mondiale ha seminato sgomento in rete, immediata la risposta della coppia

Manca solo una gara alla fine del Motomondiale. Sono 24 i punti di distacco di Francesco Bagnaia da Jorge Martin quando ci sono ancora a disposizione la Sprint e il Gran Premio conclusivo che si disputerà a Barcellona in luogo della povera Valencia. Pecco ci crede e vuole provarci fino alla fine a realizzare il tris Mondiale. Ma nelle ultime ore ha dovuto fronteggiare altro. La notizia della futura paternità. I rumors della presunta gravidanza della moglie Domizia Castagnini sono diventati virali in rete. A intervenire è stata la stessa fashion buyer con una storia condivisa poi dal pilota Ducati.

La gravidanza di Domizia Castagnini dietro il calo di prestazioni di Bagnaia

Da un paio di giorni a questa parte sui social si è cominciata a diffondere la notizia di una gravidanza di Domizia Castagnini, moglie di Francesco Bagnaia dallo scorsa estate. Anzi, peggio, l’articolo correlato alla notizia della presunta dolce attesa della coppia rivelerebbe questa sia alla base del calo delle prestazioni di Bagnaia in pista nell’ultimo periodo sfociato con la sconfitta patita a Phillip Island da Jorge Martin e poi la caduta nella Sprint di Sepang che ha allontanato Pecco dallo spagnolo.

La risposta di Bagnaia e Domizia Castagnini sulla presunta gravidanza

Come detto la notizia in poche ore ha cominciato a circolare in rete. Arrivando anche direttamente ai due presunti futuri genitori. Domizia Castagnini ha quindi pubblicato una storia su Instagram condivisa subito dal marito Pecco Bagnaia, in cui viene ripreso lo screenshoot della notizia e ha commentato: “Bellissima notizia, ma non lo sapevamo neanche noi”. Una risposta che ha suscitato ilarità e ulteriori discussioni tra i follower.

Fonte: Instagram

Una notizia fake di una pagina fake dietro la gravidanza di Domizia Castagnini

Insomma alla fin fine Bagnaia e Domizia genitori era semplicemente una fake news. Che è stata condivisa in rete diventando virale come qualsiasi cosa che oramai viene pubblicata sui social. La pagina in questione “MotoGP Discussion” è una sorta di pagina fake a sua volta. Basta farci un giro per vedere come vengano pubblicate notizie strampalate, prive di fondamento, quasi sempre provocazioni o illazioni.

La stessa notizia della gravidanza della moglie di Bagnaia faceva riferimento a dichiarazioni di un non ben identificato manager di Bagnaia che non veniva mai nominato. Ma a correlazione del pezzo c’erano foto di Davide Tardozzi che non è manager di Bagnaia bensì team manager della Ducati. Mentre il manager di Pecco è Gianluca Falcioni.

Tanto per fare un esempio un altro post nelle ultime ore parla di un clamoroso ritorno di Valentino Rossi in MotoGP sulla Ducati del suo stesso Team Pentamina VR46 per sostituire Fabio Di Giannantonio nel Gran Premio di Barcellona. Insomma una fesseria dietro l’altra…