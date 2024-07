Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi nel duomo di Pesaro

Le nozze del campione di Motogp, ospiti vip e festa a Villa Imperiale

Il campione di Motogp Francesco “Pecco” Bagnaia e Domizia Castagnini sposi. Matrimonio vip nel pomeriggio al duomo di Pesaro con il vincitore di tre titoli mondiali in attesa della sposa davanti alla chiesa. La centralissima via Rossini era chiusa al traffico da ore. Folla intorno al duomo: i tifosi hanno atteso l’arrivo degli sposi, piemontesi di Chivasso, e degli invitati, tra cui Valentino Rossi e consorte, oltre al cantante Cesare Cremonini e la fidanzata Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai. Presenti tutti i piloti della Vr46. La cerimonia, celebrata da don Mario Florio, era off limits per i non invitati al matrimonio, con buttafuori all’ingresso. Al termine della funzione, pioggia di riso e di petali di fiori bianchi, hanno salutato l’unione di una coppia che ha deciso da anni di vivere a Pesaro tanto che il piemontese Bagnaia ha ricevuto la cittadinanza onoraria. A seguire cena a Villa Imperiale con menù affidato allo chef stellato Massimo Bottura. (ServizioDi Davide Gennari)