MotoGp, la carriera di Iannone in bilico: "Processo inevitabile"

Il deferimento e il processo di Andrea Iannone sono praticamente inevitabili dopo le controanalisi che hanno confermato la presenza nel campione di urine, prelevato dopo il Gran Premio della Malesia e analizzato nel laboratorio della Wada di Kreischa, di un androgeno esogeno anabolizzante vietato dal codice antidoping, il Drostanolone.

Secondo le parole dell’esperto contattato dalla Gazzetta dello Sport, l’Ematologo Paolo Borrione, per il pilota di Vasto sarà fondamentale l’operato della difesa da qui in avanti: “Il dato emerso dalle controanalisi è un valore basso, può trattarsi di una assunzione non intenzionale recente, ma pure di una più lontana con dosaggi maggiori”.

Il quantitativo potrebbe essere compatibile con un ciclo di anabolizzanti. “Sì, se fosse stato concluso 2/3 settimane prima del controllo: è una sostanza che ha un’emitività, il periodo di vita nell’organismo, breve e che cala progressivamente all’assunzione”.

Il Drostanolone non è così incompatibile con il mondo delle corse: “Aumenta la forza, fa perdere peso e crescere i muscoli… Chi si dopa ha un obiettivo, anche non legato all’attività agonistica, ma se prendi una sostanza per migliorare le prestazioni sfoci nel dolo. Ad esempio: i cannabinoidi attengono allo stile di vita, non al miglioramento delle prestazioni e sta al giudice dimostrarne il legame”.

“Non credo possa cavarsela senza un deferimento – continua Borrione -, con questa sostanza direi che il processo si farà. Con un valore alto avrei pensato a un’assunzione volontaria, ma con questi valori non si può escludere l’involontarietà che in sede di giudizio apre vari scenari”.

Le sanzioni vanno dalla reprimenda a 2 anni di squalifica: il centauro dell’Aprilia continua a proclamarsi innocente, “la moto è la mia vita”.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 17:30