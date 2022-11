MotoGP, la diretta del GP di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. LIVE

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!13:59

Ottavo posto per Bagnaia in una griglia che vede primo Martin, secondo Marc Marquez, quarto Quartararo. Terza pole consecutiva per il caldissimo pilota spagnolo della Ducati, favorito per questa gara.13:32

23 i punti di vantaggio per il pilota Ducati, che deve in primis concludere la gara e non permettere al francese di vincerla. Poche le speranze per la Yamaha che peró non si arrende.13:30