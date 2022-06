MotoGP, la FIM spiega perché non ha punito Nakagami

07-06-2022 17:41

Dopo tante polemiche e discussioni, la FIM si è esposta e ha fornito una spiegazione del perché abbia deciso di non punire Takaaki Nakagami per l’incidente che ha causato le cadute di Pecco Bagnaia e Alex Rins alla prima curva del Gran Premio di Catalogna al Montmelò.

“I Commissari Sportivi FIM MotoGP hanno esaminato da tutte le angolazioni l’incidente alla curva uno […]. Nakagami ha guadagnato diverse posizioni in accelerazione allo spegnimento del semaforo” si legge nella nota ufficiale.

“Si ritiene che abbia frenato contemporaneamente ai piloti a lui vicini, senza avvantaggiarsi in modo significativo. Il pilota numero 30 ha quindi perso l’anteriore ed è caduto. Moto e pilota sono entrati in contatto con Rins e Bagnaia. La soglia stabilita affinché tali incidenti comportino una sanzione è che un pilota sia troppo veloce rispetto agli altri, senza alcuna ragionevole aspettativa di poter entrare in curva”.

Con questa spiegazione la FIM, capitanata da Freddie Spencer, spera si possa chiudere una volte per tutte la questione legata ai tanti discussi fatti di Barcellona.