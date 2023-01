MotoGP, la KTM annuncia il ritorno di Dani Pedrosa

26-01-2023 15:19

Dani Pedrosa torna in MotoGP. Cinque anni dopo l’annuncio ufficiale del suo ritiro, il due volte campione del mondo della classe 250 disputerà infatti il GP di Spagna del prossimo maggio in sella alla KTM, la moto della quale Pedrosa è collaudatore fin dal 2018.

L’annuncio è arrivato direttamente dal team manager della scuderia austriaca, Francesco Guidotti. Per Pedrosa l’occasione coinciderà con il ritorno alle gare un anno e mezzo dopo l’ultima corsa disputata con la KTM, il GP di Stiria nel luglio 2021 corso grazie a una wildcard e chiuso al 10° posto.

Proprio sul circuito di Jerez, inoltre, nel 2017 in sella alla Honda, lo spagnolo conquistò la e al momento ultima vittoria della carriera in MotoGP, dove Pedrosa ha corso tra il 2006 e il 2018, ottenendo come miglior risultato nella classifica generale tre secondi posti, nel 2007, nel 2010 e nel 2012.

La KTM ha deciso così di ripagare Pedrosa per il proficuo lavoro svolto negli ultimi anni nello sviluppo delle moto della casa di Mattighofen, che nel 2022 ha ottenuto due successi a e a con chiudendo la classifica costruttori al 4° posto davanti a colossi come Suzuki e Honda e che per il 2023 schierà al fianco di Brad Binder Jack Miller, in arrivo dalla Ducati al posto dello stesso Oliveira, passato alla RNF Racing, scuderia satellite dell’Aprilia.