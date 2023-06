MotoGP, la KTM non smentisce l'interesse per Marquez

Pit Beirer: "Se dal 2025 è possibile? Non lo so, dobbiamo chiederlo a Marc".

14-06-2023 17:37

Una delle ipotesi che si è fatta in queste settimane sul futuro dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez è quella della KTM. Intervistato da Marca, il numero uno della scuderia austriaca Pit Beirer non ha nascosto l’interesse per il pilota spagnolo.

Queste le sue parole: “Non è vero che non siamo interessati a Marquez. Forse è stato detto fuori contesto che non siamo interessati perché, prima di tutto, Marc ha un contratto valido con la Honda e noi abbiamo quattro piloti con contratti validi per quest’anno e per il 2024. Quindi non è nemmeno uno scenario realistico di cui possiamo discutere. Sappiamo come Marc sia un personaggio eccezionale in questo campionato“.

Pit Beirer però non si sbilancia: “Se dal 2025 è possibile? Non lo so, dobbiamo chiederlo a Marc perché sento che in questo paddock tutti sarebbero aperti a parlargli. Io non gli ho ancora parlato. Per me essere accostati a lui è una specie di complimento, se ricordiamo che l’estate scorsa abbiamo detto che non eravamo pronti per la MotoGP: ora siamo invece molto competitivi, insieme ai nostri piloti stiamo ottenendo grandi prestazioni“.

Pit Beirer ha concluso: “Per tutte le persone che fanno parte del progetto KTM sapere che Marc sia interessato a noi è un complimento incredibile perché è un maestro della MotoGP, ma non c’è niente di più e niente di meno di questo perché, come ho detto, ha un contratto per il prossimo anno. Non credo che nessuno nel paddock sappia cosa succederà nel 2025. Sono molto soddisfatto dei nostri quattro piloti, e credo che non sia giusto per loro parlare di qualcuno forte come Marc“.