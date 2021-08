MotoGp, Lorenzo Savadori ko dopo il pauroso incidente

Lorenzo Savadori sarà operato al malleolo destro dopo il pauroso incidente avvenuto al via del Gran Premio di Stiria, quando il centauro dell’Aprilia ha colpito la KTM di Dani Pedrosa, che ha rotto il serbatoio causando un incendio in pista.

Il pilota italiano ha riportato la frattura del malleolo della caviglia destra e verrà operato: la speranza è di tornare in pista per il weekend di Silverstone a fine agosto, mentre salterà sicuramente il Gran Premio d’Austria in programma la prossima settimana.

OMNISPORT | 08-08-2021 17:35