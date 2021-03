MotoGp, Lorenzo svela un clamoroso retroscena su Rossi

A pochi giorni dall’inizio del Motomondiale, Jorge Lorenzo mette un po’ di carne al fuoco raccontato di un episodio del passato.

Lo spagnolo ha parlato di un clamoroso retroscena che ha coinvolto lui e Valentino Rossi. In un’intervista rilasciata a “El Mundo”, ha detto:

Valentino ha sempre detto che, nel 2012, dopo l’avventura in Ducati, era stato vicino al ritiro. A quel tempo stavo per vincere il mio secondo titolo in MotoGP ed ero la punta di diamante della Yamaha. Mi avrebbero dato di tutto per farmi rimanere lì. Se fossi riuscito a mettere una clausola per non averlo come compagno di squadra, Valentino Rossi si sarebbe ritirato… e ora forse sarei ancora il pilota Yamaha numero uno.

Lorenzo poi ha vinto l’ultimo titolo nel 2015 e si è trasferito prima alla Ducati e poi alla Honda: del resto, non sono mai mancate le scintille tra lui e il pilota di Tavullia con cui non c’è mai stata una certa chimica.

Lorenzo si è poi soffermati anche su Marc Marquez e sul suo infortunio. Marquez proprio oggi ha fatto sapere di non voler correre altri rischi e per questo di aver deciso di saltare il primo MotoGp della stagione.

“Io ho fatto la follia più bestiale nella storia del Mondiale – spiega Jorge – correndo ad Assen nel 2013 subito dopo aver subito un intervento chirurgico alla clavicola. Non avrebbero dovuto lasciarmi correre in Olanda, così come è stato sbagliato far salire in sella Marc a Jerez. Ci siamo lasciati ingannare dal fatto che siamo su una moto e dalla convinzione di praticare uno sport non di contatto, ma se cadi le conseguenze possono essere davvero gravi”.

Nonostante il pilota si sia ormai ritirato dall’attività agonistica e dal circuito della MotoGp, le gare e la competizione sono ancora nel suo DNA e nei suoi pensieri.

OMNISPORT | 22-03-2021 19:47