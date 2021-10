Motogp, Luca Marini: "Abbiamo ancora problemi in frenata"

22-10-2021 18:44

Grandissima prova di Luca Marini (Ducati – SKY VR46 Avintia) nel corso delle prove libere del GP dell’Emilia Romagna, terzultimo atto del mondiale Motogp 2021. Il ducatista si piazza in sesta posizione distante appena 1″296 rispetto a Jack Miller, il più veloce della sessione.

Queste le considerazioni di Marini al termine della sessione:

“Questa giornata è stata molto positiva, mi sentivo a mio agio con le gomme, indipendentemente dalle condizioni della pista; sono molto soddisfatto, mi sono trovato bene, riesco ad avere un feeling migliore, soprattutto con l’anteriore”. Il problema saranno però le condizioni del meteo, davvero incerto per il fine settimana: “Non so se pioverà o sarà bel tempo, ma sicuramente sarà interessante e intenso. Cercheremo di migliorare ulteriormente; sarebbe meglio se domani non piovesse, abbiamo ancora problemi in frenata, ci prepareremo al meglio per la gara“.

