MotoGp, Luca Marini: "Ho fatto un grande giro ma sento dolore"

Il pilota del team VR46: "Faccio fatica a guidare"

09-06-2023 18:04

Allarme per Luca Marini dopo le libere del venerdì al Mugello. Il centauro del team VR46 sente male al polso destro che si era fratturato a Le Mans: “Dopo le FP1 ero preoccupato per il dolore. Ho cambiato le manopole e la posizione in cui tengo la mano sul manubrio e ho messo una protezione dentro il guanto: nelle FP2 è andata meglio, ma faccio fatica a guidare e, quando non sei al 100%, sei lontano”.

Il fratello di Valentino Rossi è riuscito in ogni caso ad entrare in Top 10: “Ho fatto un grande giro, di ignoranza. Ma se giovedì ero tranquillo, oggi dico che sarà molto dura”.