"Mi spiace per Bastianini, spero si possa riprendere presto"

25-03-2023 19:01

Il centauro del VR46 Racing Team Luca Marini ha fatto un bilancio del suo sabato da dimenticare, che l’ha visto cadere sia nelle libere che nella gara sprint.

“Una gara difficile e una giornata altrettanto difficile già da stamattina. Nelle libere sono caduto nell’out lap con la gomma fredda, ho commesso un errore. In gara invece ho piegato troppo in curva e sono scivolato. Mi dispiace molto per Enea (Bastianini, ndr) e spero si possa riprendere presto, la moto lo ha colpito. Il giro precedente avevo fatto lo stesso tipo di sorpasso, sempre alla cinque, su Maverick (Viñales, ndr): ci ho riprovato e ho perso il davanti”.

Il fratello di Valentino Rossi cerca di voltare pagina e di pensare alla gara: “Domani sarà una gara impegnativa, rispetto alla carta, ci sono molti piloti veloci. Jack (Miller, ndr) e le Aprilia mi hanno sorpreso, anche Marc (Marquez, ndr). Il via è stato molto complesso, è una questione di crearsi dei varchi senza toccare nessuno. Per lo show penso sia stato incredibile, ma si è andati forse vicini al limite”.