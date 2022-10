MotoGp Malesia: Marini amaro, Bezzecchi esulta

23-10-2022 14:10

Luca Marini amareggiato, Marco Bezzecchi in festa: il box del team VR46 è diviso a metà dopo il Gran Premio della Malesia. Il fratello di Valentino Rossi è stato costretto a ritirarsi per un problema tecnico: “Un vero peccato, avevamo il potenziale per lottare per la Top5. Subito dopo il via, ho avuto un blocco all’abbassatore anteriore. Era impossibile, continuare a girare. Sono arrivato molto lento alla prima curva, ho cercato di non danneggiare gli altri piloti e sono rientrato poi ai box”.

“Fa parte del gioco: abbiamo un sacco di elettronica sulla moto e può accadere un problema di questa natura. Non ci era mai capitato nulla del genere fino ad ora, mi dispiace, ma non ci abbattiamo”.

Marco Bezzecchi invece gode per il suo quarto posto: “Sono contentissimo, solo un piccolo neo la partenza. Devo ammettere, con un po’ di ironia, che non ho ancora capito perfettamente come gestire questa fase della gara. Sono rimasto concentrato poi e ho spinto molto per risalire la classifica. Ero a pochi decimi dal podio, ma la gomma era finita e non potevo fare di più. Gli ultimi giri sono stati complicati, ma che gran lavoro di tutto il Team! Bravissimi tutti!”.