MotoGp, Marc Marquez gode nonostante la caduta

Il pilota catalano è scivolato mentre lottava per il secondo posto

14-05-2023 16:21

Caduta a Le Mans ma grandi sorrisi per Marc Marquez, che dopo il Gran Premio di Francia ha sottolineato la sua soddisfazione per il ritorno positivo in pista: “Oggi sono contentissimo di quello che abbiamo fatto. Vengo da un mese e mezzo a casa e ho fatto un weekend molto buono, non abbiamo avuto i risultati che meritavamo, ma credo si sia visto che abbiamo lottato fino alla fine”.

Marquez è caduto mentre duellava per il secondo posto con Jorge Martin: “Sono caduto alla 7, ma già alla 6 la moto si muoveva tanto in accelerazione, sono andato lungo e la caduta è iniziata lì. Ma sono contento comunque perché ho lottato contro le Ducati, staccavo forte e sono riuscito a guidare di traverso per la prima volta dopo tanto tempo”.

“Mi sono divertito come un bambino. Preferisco cadere che chiudere decimo, perché questa gara va bene per la mia fiducia. Gli altri piloti Honda hanno fatto fatica, pur essendo Rins e Mir molto bravi. Io ho provato di tutto per restare davanti. Già a Portmao, prima della caduta, non ero andato male. Ero tra i primi e nella gara lunga mi sentivo forte come oggi. Il problema è che è molto difficile lottare contro gli altri: ti arrivano vicino in staccata e per superare qualcuno a volte arrivi lungo. Devi essere sempre aggressivo, ma così corri il rischio di cadere. In una gara di 27 giri è facile che accada”.