MotoGp, Marc Marquez: "Guai a caviglia e costole ma scendo in pista"

Il pilota catalano: "Per migliorare in futuro Honda ha bisogno di moto in pista"

22-06-2023 15:48

Marc Marquez si presenta al via del weekend della MotoGp ad Assen con molti acciacchi dopo le tante cadute in Germania: “Ho male alla caviglia e una costola incrinata e credo che quest’ultimo sarà il problema che mi causerà più difficoltà, ma vediamo come andrà il weekend passo dopo passo”.

“Era molto importante esserci perché anche Alex Rins e Joan Mir sono infortunati e per migliorare in futuro Honda ha bisogno di moto in pista”, ha spiegato Marquez al sito ufficiale della MotoGp.

“Il fatto che io non mi tiri indietro e che sia qui per correre nonostante tutto dimostra il mio attaccamento alla squadra e al progetto. Sono qui per lavorare per il progetto dell’anno prossimo”.