MotoGP, Marc Marquez litiga col launch control: cosa è e come funziona il sistema per la partenza

La partenza di Marc Marquez nella Sprint Race del Gran Premio del Mugello è stata condizionata dal dover inserire il launch control. Cosa è e come funziona il sistema che migliora lo start

Nel momento topico della partenza della Sprint Race tutti hanno visto Marc Marquez maneggiare sul manubrio della sua Ducati GP25. E per questo motivo partire a rilento costretto poi a una grande rimonta che lo ha portato comunque a vincere la corsa del sabato al Mugello. Cosa era successo? Lo spagnolo ha dovuto inserire il launch control il sistema che si usa in partenza. Vediamo cosa è e come funziona.

Video: Marc rimette il launch control e parte a rilento

Al via della Sprint del Mugello patatrac per Marc Marquez che a un attimo dallo start armeggia sulla sua Ducati. Non era inserito il launch control. Il pilota dirà di averlo messo e che si era disinserito da solo. Fatto sta che questa operazione ha compromesso la partenza dello spagnolo, che si è ritrovato a girare settimo alla prima curva. La sua superiorità gli ha poi permesso di rimontare in pochi giri andando a vincere la sua ottava Sprint della stagione anche con grande facilità.

Cosa è il launch control

Il launch control è un sistema di controllo della partenza: è pensato per semplificare la vita al pilota nel gestire l’enorme potenza dei motori MotoGP nella fase di partenza da fermo. Il dispositivo gestisce automaticamente l’accelerazione e la trazione, ottimizzando il rapporto tra prestazioni e sicurezza. Partenze fluide, controllate e con il miglior sprint possibile. L’elettronica interviene modulando l’apertura delle farfalle e l’anticipo di accensione con una precisione di microsecondi.

Come si mette e come funziona il launch control

Attivare launch control

Tirare la frizione

Inserire la 1° marcia

Girare l’acceleratore al massimo

Una volta pronti…

Lasciare la frizione e tenere l’acceleratore girato al massimo

Il pilota può aprire completamente la manopola dell’acceleratore e rilasciare semplicemente la frizione, mentre il sistema di gestione del motore mantiene il numero di giri al regime ideale per ottenere la massima accelerazione. All’interno della centralina elettronica (ECU) è presente un software che monitora: