MotoGp, Marc Marquez sta bene: “A Le Mans ci sarò”

Il pilota spagnolo è guarito dalla frattura al primo metacarpo della mano destra e sarà al via dopo quattro gare di assenza

10-05-2023 09:33

Il Mondiale di Marc Marquez inizia dal prossimo Gp di Le Mans. Lo spagnolo ha ricevuto l’ok dei medici dopo la frattura al primo metacarpo della mano destra subita a Portimao e operata. Il pilota della Honda Hrc non dovrà scontare alcuna penalità (il doppio Long Lap, ha chiarito il Tribunale d’Appello della Fim, è stato scontato con l’assenza in Argentina).

A Le Mans, Marquez ha già vinto tre volte in MotoGp. “Sono davvero felice di essere tornato con il Repsol Honda Team e di poter salire nuovamente in sella alla mia moto. Prima di tutto voglio ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli che mi ha dato nelle ultime settimane. Naturalmente, come pilota, si vuole sempre tornare il prima possibile, ma con un infortunio come questo era davvero importante attendere la guarigione. Ora sono qui e sono pienamente concentrato sulla guida, non ho alcuna preoccupazione per l’infortunio perché è completamente guarito. Vediamo cosa ci riserva il GP di Francia e, soprattutto, lavoriamo al massimo”.