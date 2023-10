MotoGP, tegola Bezzecchi: cade al ranch di Valentino Rossi, clavicola ko, quante gare rischia di saltare

Brutto infortunio per Marco Bezzecchi. Il romagnolo della Ducati del Team VR46 MotoGP si è infatti procurato una frattura della clavicola mentre era in allenamento al Ranch di Valentino Rossi. Rischia di saltare il Gp di Indonesia e non solo

07-10-2023 23:57

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

La sosta del Mondiale MotoGP si macchia dell’ennesimo infortunio di una stagione davvero sfortunata. Marco Bezzecchi si sarebbe rotto la clavicola durante gli allenamenti al ranch di Valentino Rossi e della sua Academy. Non ci sono ancora note ufficiali a riguardo ma sembra che il pilota del Team Mooney VR46 dovrà operarsi per ridurre la frattura con il serio rischio di saltare non solo il Gran Premio d’Indonesia la settimana prossima.

Bezzecchi tra l’altro è ancora in corsa per il Mondiale MotoGP, 3° in classifica alle spalle di Bagnaia con 54 punti di ritardo, -51 da Martin che incalza invece Pecco.

MotoGP: Bezzecchi ko al ranch di Valentino Rossi, cosa è successo

Marco Bezzecchi si sarebbe procurato la sospetta frattura della clavicola mentre si allenava in moto al Ranch di Valentino Rossi centro gravitazionale della Academy del pluricampione di Tavullia. Il pilota romagnolo della Ducati che corre proprio per il team di Vale, il Mooney VR46, secondo i ben informati (tra i primi a divulgare la notizia il sito GPOne) dovrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico già nella giornata di domenica. Ancora non si sa nulla della dinamica dell’infortunio che ha colpito il Bez.

MotoGP, quante gare rischia di saltare Bezzecchi

Se tutto fosse confermato, compresa frattura e operazione, Bezzecchi salterebbe quasi sicuramente il Gran Premio dell’Indonesia che si corre tra una settimana. L’obiettivo sarebbe quello di rientrare nelle gare successive ma purtroppo per il Bez all’orizzonte c’è un tour de force con tre gare consecutive: Indonesia appunto e poi Australia e ancora Thailandia. Una vera e propria disdetta per il Team Moonery Vr46 che dal Gp dell’India è privo di Luca Marini, convalescente anche lui dopo una frattura alla clavicola rimediata in un incidente proprio con Bezzecchi al via della Sprint Race.