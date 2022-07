MotoGP, Marini: "Do un 7 finora alla mia stagione"

14-07-2022 20:41

In un’intervista video, Luca Marini ha analizzato questa prima metà di stagione: “Ho faticato all’inizio, i primi GP non sono stati facili – dice il fratello di Valentino Rossi -, ma poi sono cresciuto tanto, trovando velocità e risultati. Ho un bell’affiatamento con la squadra ed è un bene e credo nelle prossime gare europee andrà ancora meglio perché avremo più tempo per stare insieme e affiatarci maggiormente”.

Marini ha mostrato un’evidente crescita nelle ultime settimane: “Adesso mi sento a mio agio sulla moto, avverto un feeling incredibile ogni volta che entro in pista ed è proprio quello che voglio: è la ragione che per cui lavoro duramente ogni giorno per migliorare, superare i miei punti deboli e diventare un pilota migliore”.

Le difficoltà però non sono mancate: “Sì, all’inizio della stagione – dice Marini -. Ho del rimpianto per i primi GP del campionato perché sono stati difficili, non ero felice e non ne capivo il perché: mi pareva di essere veloce e di guidare bene e invece perdevo tempo. Poi l’inversione di rotta ed ecco perché finora do un 7 come voto alla mia stagione: se riesco a mettere tutto insieme nel week end, facendo una buona qualifica, una bella partenza e il mio passo credo che il podio sia alla portata”.

Infine, il fratello di Rossi ha analizzato anche i prossimi GP: “Mi aspetto una seconda parte di stagione dura, con molti piloti competitivi che lotteranno per il podio – chiude Luca -. Io sono pronto a ottenere il massimo, ma è una MotoGP molto difficile perché in tanti hanno una moto Factory o molto vicina a esserlo e sono in condizione di ottenere grandi risultati anche nei team indipendenti: è una cosa ottima per il nostro sport, ma rende la lotta più serrata”.