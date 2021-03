MotoGp, Marini verso l'esordio

Il conto alla rovescia è partito per Luca Marini. Il pilota farà il suo esordo in MotoGp il 28 marzo sulla sella della Ducati dello Sky VR46 Avintia. Il fratellino di Valentino Rossi a pochi giorni da questo momento ha raccontato le sue impessioni dopo i test di quest’ultimo periodo.

“Sarà una prima gara ancora più speciale del solito – ha detto – Non so cosa aspettarmi ma è sicuro che sarò molto emozionato in griglia di partenza. Sono soddisfatto dei test e di come mi sono trovato con la moto anche se mi sarebbe piaciuto poter fare un po’ più di chilometri sulla mia Ducati. È importante mettere in pratica ciò che abbiamo appreso dall’analisi dei dati e quindi migliorare sia la moto che la guida. La pista del Qatar si adatta bene alla nostra moto e io adoro correre di notte, direi lo scenario perfetto per iniziare questa stagione”.

