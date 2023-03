Il pilota spagnolo: "Soltanto i primi risultati della stagione ci diranno se saremo in grado di competere con Bagnaia e la sua Ducati".

23-03-2023 21:02

In vista della prima gara del campionato di MotoGP 2023, chi non ripone molta fiducia in un esordio positivo è decisamente l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, che in conferenza stampa non si nasconde.

Queste le parole dello spagnolo: “A Portimao non possiamo lottare per il podio o la vittoria. Ci siamo avvicinati molto alle prime posizioni nel passo gara, ma soltanto i primi risultati della stagione ci diranno se saremo in grado di competere con Bagnaia e la sua Ducati”.