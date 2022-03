MotoGP, Marquez: "Il potenziale della moto è alto"

17-03-2022 11:16

L’otto volte campione del mondo Marc Marquez, dopo il buon quinto posto della prima parte di stagione in Qatar, è pronto a tornare in moto sul circuito di Mandalika, inedito per la MotoGP ma che i piloti hanno già conosciuto nei test pre stagionali.

Tornato fisicamente integro, Marquez punta a migliorare i propri risultati da qui a poche gare. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da AO Sport:

“In Qatar ho capito ciò che serve, quale direzione prendere per il mio stile di guida. Con 22 giri di fila capisci perfettamente dove si perde qualcosa rispetto agli altri. Ho capito bene la moto, di base va molto bene, ma ho capito dove poterla migliorare ulteriormente. Obiettivo? Migliorare il risultato del Qatar, passo dopo passo. Sto bene, a Losail ho avuto il miglior feeling degli ultimi due anni. Pol Espargaró sarà tra i favoriti, così come Quartararo. Sono tutti molto veloci. Il potenziale della moto è alto, ma per adesso mi manca ancora il giusto feeling all’anteriore per essere più veloce. Non ho ancora capito bene qual è il limite. Questa è una buona base, potrebbe arrivare qualche vittoria, ma io voglio di più“.

Un punto finale sulla pista di Mandalika:

“Avendo fatto tre giorni di test, non considero Mandalika una pista sconosciuta. Di solito sono veloce nelle piste nuove, seguo il mio istinto e mi trovo bene, ma tutti hanno già svolto i test qui, cercherò quindi di fare uno step in avanti rispetto al Qatar“.

OMNISPORT