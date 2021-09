Motogp, Marquez: "La caduta ha un po' rovinato i piani"

Marc Marquez ha registrato una caduta senza conseguenze nelle PL2 del Gran Premio di Aragon della classe MotoGP. L’obiettivo era concentrarsi sul giro al mattino e poi sul passo gara al pomeriggio. La caduta ha rovinato un po’ i piani, ma la sessione rimane comunque positiva anche se il confronto col recente passato è desolante.

Ecco le parole di Marquez:

“Il piano era lavorare per la gara, fare il time attack la mattina e poi lavorare sulle gomme al pomeriggio. La caduta ha rovinato un po’ i piani, ma sono contento del feeling che ho con la moto – ha spiegato Marc Marquez – stamattina ho provato a partire bene e l’ho fatto, anche nelle PL2 il feeling avvertito in sella è buono. Devo lavorare perché qui in passato riuscivo a fare una grande differenza rispetto agli avversari, che invece adesso sono tutti vicini. Dobbiamo capire come gestire la gara […] Se analizziamo bene la situazione eravamo un po’ più in forma a Silverstone rispetto a qua. Dobbiamo fare ancora dei passi avanti, ma sono tranquillo perché qui la Honda solitamente lavora bene. In generale facciamo fatica sul giro secco e siamo più forti sul passo gara. Perciò lavoriamo per domenica”.

OMNISPORT | 10-09-2021 16:39