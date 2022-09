MotoGP, Marquez: "L'obiettivo è mettere tutto assieme"

27-09-2022 20:49

Tornato in pista ad Aragon, Marc Marquez ha completato un’ottima gara in Giappone chiudendo quarto dopo la pole position sul bagnato. Ora lo spagnolo della Honda vuole migliorare ancora nel prossimo GP di Thailandia a Buriram, pista dove ha vinto le uniche due edizioni disputate finora nel 2018 e nel 2019. L’otto volte campione del mondo ha parlato ai canali ufficiali Honda in vista della prossima gara.

“L’obiettivo del fine settimana di Buriram è mettere tutto assieme, fare un altro weekend come quello del Giappone – così Marquez -. Mi piacerebbe lottare per le prime posizioni anche qui, ma non credo sia realistico porsi questo tipo di obiettivo per la Thailandia. Noi siamo qui per continuare a costruire. Ho ottimi ricordi del 2018 e del 2019, non vedo l’ora di tornare e sentire l’affetto dei tifosi”.