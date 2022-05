MotoGP, Marquez: "Oggi è stata dura, tornerò in sella"

29-05-2022 17:43

Non è stato un bel weekend quello del Mugello per l’otto volte iridato Marc Marquez, che partito dall’undicesima piazza ha concluso decimo, a 11 secondi dal primo e seconda miglior Honda sul tracciato dietro solamente all’ottava posizione di Nakagami.

Oltre a questo, una pesante caduta nel Q2 di ieri che ha incendiato la moto e l’annuncio di un’ennesima operazione all’omero, la quarta, per la quale martedì volerà in America, nella Clinica Mayo, per provare a risolvere definitivamente il suo problema che non gli permette di essere il pilota che tutti conosciamo.

Queste le sue parole al termine del GP:

“È stata una corsa difficile, ce lo aspettavamo. Nei primi sette giri sono andato forte, poi ho fatto molta fatica fisicamente e me la sono presa con più calma per arrivare alla fine della la gara. L’obiettivo di oggi era rimanere nel gruppo e comprendere dove perdevamo paragonati alle altre moto, in modo da fornire il miglior feedback alla squadra. Ed è quello che ho fatto. Oggi è stato difficile trovare la concentrazione, anche consapevole del fatto che sarà la mia ultima gara per un po’ di tempo. Ho provato a stare concentrato e a non spingere troppo. Sono fiero del risultato finale. Fare l’ennesima operazione di certo non è l’ideale, anche se so di essere in ottime mani e proverò di seguire i consigli dei dottori. Quando sarò in grado di tornare in sella, tornerò”.