MotoGP, Marquez riassapora il podio: "Non l'avrei pensato a inizio anno"

16-10-2022 13:16

Il primo podio stagionale ha sapore dolce per Marc Marquez, che festeggia il 100^ podio nella MotoGP e si sente ‘rinascere’ dopo l’operazione all’omero destro: “Sono contento perché mi sono sentito forte in gara dall’inizio alla fine. Ci siamo presi il rischio perché abbiamo scelto la gomma soft posteriore, ma l’ho ritenuta una scelta corretta perché con questa Honda devi cercare di fare qualcosa di diverso. Ho provato a gestire all’inizio per tenere la gomma più fresca possibile, per poi attaccare alla fine. Sono andato vicino a vincere e sono contento di com’è andato tutto. In questo weekend ho usato il forcellone in alluminio: non abbiamo provato in carbon, ma in futuro dobbiamo farlo” ha commentato l’asso della Honda ai microfoni di SkySport “Ho festeggiato perché è stata una gara divertente e per tutto quello che è successo quest’anno: è un podio che non potevo immaginare. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare sulla moto. Adesso sono distrutto mentalmente, non di fisico, perché c’è stata tensione nel week-end: ero nervoso prima della gara, perché sapevo che sarebbe stata una buona opportunità ed è stata come una finale. Oggi era il giorno giusto, è importante per me in vista della pausa invernale”.