MotoGp, Marquez ringrazia la pista e bacchetta la Honda

Marc Marquez partirà quinto nel GP Germania di MotoGP: “In FP3 ho anche provato le gomme morbide ma sono troppo… morbide, per cui ho preferito subito mettere le medie dietro, come credo faranno tutti gli altri. La qualifica è buona, vediamo in gara ma penso fosse impossibile per me fare meglio di un quinto posto in griglia. Non siamo così lontani dai primi e questo è ottimo per adesso”.

Marquez ancora non è soddisfatto della sua Honda: “Questo quinto posto al momento non significa molto. È più merito del layout del circuito che della crescita della moto. Devo concentrarmi sulla gara, studiare i punti di frenata giusti per essere competitivo ma senza rischi esagerati. Devo cercare di fare punti, mi sento bene fisicamente e ho meno limitazioni rispetto ad altri circuiti. Girando in senso antiorario riesco a fare piena forza sul braccio sinistro, il mio stato fisico non sarà un problema qui al Sachsenring. La cosa positiva qui, è che siamo molto vicini ai primi, anche se non potevo lottare per la pole. Sarebbe un bel risultato stare a ridosso dei primissimi anche in gara”.

OMNISPORT | 19-06-2021 21:03