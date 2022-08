MotoGP, Marquez torna ai box. E c'è la 'data' chiave per il suo ritorno in pista

09-08-2022 20:00

Marc Marquez torna ai box. Lo farà, domenica 21 agosto, in occasione del Gran Premio d’Austria. Per ora per stare vicino al team Honda. Per il ritorno in pista ci vorrà ancora qualche tempo.

“Passo dopo passo mi sento meglio. L’osso – sono le parole dell’otto volte campione del Mondo nel comunicato Honda – sta guarendo. Siamo ancora in modalità riabilitativa. Sto lavorando molto duramente sul lato cardio per cercare di essere pronto. A fine agosto ho un altro controllo medico, da lì possiamo fare un altro passo con la riabilitazione e iniziare davvero a spingere e costruire muscoli”. Marquez ha confessato che “alcuni giorni sono migliori di altri, ma tutto questo fa parte del viaggio. Sono ottimista, ma – ha sottolineato – non voglio dire troppo sui tempi finché non avremo questo controllo: non è il momento di spingere troppo. Ho aspettato a lungo questo tipo di sentimenti”.

Marquez torna dunque a parlare, per fare il punto della situazione sulle sue condizioni, a 10 settimane dal quarto intervento chirurgico all’omero. Lo spagnolo, come specifica anche il sito di Sky Sport 24, sarà presente in Austria per dare supporto morale al team, certo, ma anche per “seguire da vicino lo sviluppo della Honda della prossima stagione”.