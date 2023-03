MotoGP, Martin addita Marquez: "C'è sempre lui di mezzo"

Il pilota Ducati si è giocato il podio per l'incidente: "Nonostante i problemi fisici avevo un bel passo".

26-03-2023 17:11

C’è una certa tensione in Jorge Martin che interviene a Sky Sport ‘Race Anatomy’: “Dopo l’incidente che mi ha coinvolto non è stato semplice guidare, avevo ancora un buon passo nonostante un dito del piede rotto, qualche ammaccamento e il manubrio storto; c’è sempre Marquez in mezzo. In condizioni ideali avrei centrato il podio, potevo stare vicino a Pecco, non dico vinceremo ma probabilmente avevo il passo per stare davanti a Vinales”.