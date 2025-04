Martin scioglie i dubbi: in Qatar ci sarà. Da casa Ducati l’avvertimento a Marquez: “Bagnaia è pericoloso”

Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha rivelato sui social che partirà per il Gp del Qatar nonostante le tante voci che lo invitano alla prudenza. Pirro punta su Pecco: “Se c’è qualcuno che può insidiare Marquez è lui”

Tre gare già in archivio e fino a questo momento la MotoGP è stata quasi una questione di casa Marquez, Marc ha cominciato a vincere a ripetizione seguito a ruote dal fratello Alex. Ma c’è un “quasi”: perché il GP delle Americhe ha restituito coraggio e convinzione a Pecco Bagnaia. E proprio nelle ultime ore arriva la conferma sulla presenza di Martin in Qatar.

Martin scioglie i dubbi: sarà in Qatar

“La strada è ancora in salita ma si va in Qatar”, una storia Instagram per comunicare una notizia che era già nell’aria da tempo. Jorge Martin ha dovuto fare i conti con due incidenti e relativi infortuni che non gli hanno permesso di scendere in pista nelle prime gare della stagione. Il Lusail Circuit vedrà il suo esordio della stagione, senza di fatto conoscere la moto e con zero prove nelle braccia la sua gara sarà più un avventura. Ma un pilota della sua classe rappresenta sempre un pericolo in più per tutti.

Gli avvertimenti a Jorge

Nelle ultime ore c’è stato chi tra gli ex piloti ha provato anche a consigliargli di prendersi del tempo come ha fatto Kevin Schwantz: “Con gli infortuni che ha avuto credo sia meglio prendersi del tempo ed essere al 100% prima di tornare. Le moto nuove sono molto fisiche, devi lottare da sinistra a destra, in frenata, in accelerazione. Sono sicuro che non sia facile rimanere seduto mentre gli altri gareggiano, ma è ancora giovane e ci sono tante corse davanti a lui”.

La pensa allo stesso modo Randy Mamola: “Per correre con una MotoGP devi essere al 100% fisicamente soprattutto se vuoi stare davanti, altrimenti ti devi accontentare di una posizione di rincalzo. Infortuni a mani e piedi possono essere molto complicati, spero che torni solo quando sarà pronto e sicuro”.

Pirro: “Attenzione a Bagnaia”

Le prime gare della stagione sono state un dominio di Marc Marquez ma l’errore commesso negli States ha aperto la porta alla vittoria di Pecco Bagnaia. Il pilota italiano, due volte campione del mondo, ha vissuto un avvio complicato ma ha dimostrato che se ha un’opportunità non se la lascia scappare. E Michele Pirro, pilota di riserva della Ducati, prova a fare chiarezza sulla situazione interna al team: “Abbiamo recuperato un grande campione come Marc Marquez – ha dichiarato a Garage 51 – Ha un valore innegabile, il motociclismo ha recuperato un talento. Penso che sia una grande opportunità anche per Pecco che di sicuro ha il talento per competere con Marc. Se c’è qualcuno che può stare alla pari con lui è Pecco. E’ preparato, conosce la moto, bene la testa gusta per stare in “guerra” con uno come Marquez”.