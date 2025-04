MotoGP, Bagnaia ritrovato lancia la sua serie web Gofree. Pecco e Marquez, confronto ad Austin: "Sei furbo"

Pecco Bagnaia dopo aver ritrovato la vittoria ad Austin diventa protagonista sul web con una serie a lui dedicata "Go Free - Under the Helmet" ma fa discutere il video del confronto con Marc Marquez ad Austin sul caos in partenza e la caduta dello spagnolo

Una vittoria che sa di liberazione. Il primo a dirlo è proprio Gigi Dall’Igna, gran capo Ducati che così ha celebrato il ritorno al successo di Bagnaia ad Austin proprio in concomitanza con la debacle di Marc Marquez caduto comunque quando sembrava lanciato verso l’ennesimo trionfo. Intanto proprio Pecco in questi giorni di sosta della MotoGP prima del Qatar ha lanciato sui social una serie a lui dedicata dal titolo Gofree – Under the Helmet. Ma sempre relativamente alla gara del Texas in queste ultime ore sta facendo discutere il video del faccia a faccia tra Bagnaia e Marquez dopo la corsa in cui i due campioni hanno parlato sia della caduta dello spagnolo ma anche e soprattutto sulla concitata partenza.

Bagnaia, la vittoria della svolta

Finalmente Pecco. Probabilmente non avrebbe vinto ad Austin se Marquez non fosse caduto, questo lo sa anche lui, ma in Texas Bagnaia è tornato in palla oltre che a vincere. Non passivo come nelle prime due gare, finalmente aggressivo, come nelle due partenze e nel sorpasso ad Alex Marquez. Più a suo agio con la Ducati che finora gli sembrava un cavallo imbizzarrito che solo i fratelloni spagnoli sapevano domare.

Insomma ad Austin è iniziato il Mondiale di Bagnaia e Marc gli ha fatto un regalone per questo simbolico taglio del nastro. Anche perchè lo “zero” dello spagnolo ha riscritto completamente la classifica mondiale piloti addirittura con Alex in testa nonostante non abbia ancora vinto nemmeno una corsa, Sprint comprese, e Pecco a soli 10/11 punti dalla vetta. Proprio lui, sulla sua pelle, sa quanto sia importante fare punti e non cadere, al netto delle tantissime vittoria, che come nel suo caso lo scorso anno con Martin possono non sempre garantire il titolo.

Bagnaia lancia la serie tv “Gofree”

Pecco protagonista in pista ma non solo. Proprio in queste ore dalle sue pagine social, Bagnaia ha lanciato una serie web a lui dedicata dal titolo “Gofree – Under the Helmet“. Dieci episodi che saranno pubblicati sul canale You Tube di Pecco a partire dal 4 aprile e che andranno a farci scoprire il visto e non visto di Pecco durante i week end di gara. Questo il video e la frase con cui il due volte campione del mondo MotoGP ha lanciato il trailer:

“Quando sei piccolo e sogni in grande, difficilmente pensi e sogni di diventare un giorno campione del mondo della MotoGP”

Dall’Igna applaude Bagnaia e consola Marquez

Che sia Bagnaia o Marquez a vincere è sempre la Ducati. Ad Austin successo numero 20 di fila per la moto di Borgo Panigale per la gioia, l’ennesima dell’ingegner Gigi Dall’Igna che fa i complimenti a Pecco: “l’errore di Marc ha aperto la strada a Pecco per un’affermazione che sa di liberazione, un’iniezione di fiducia che davvero ci voleva…si! Aveva decisamente bisogno di una gara vincente e convincente come questa, sono contento che ci sia riuscito”.

Per Marc Marquez il gran capo Ducati ha parole consolatorie: “Per lui è solo un incidente di percorso, l’errore è dovuto probabilmente ad un eccesso di sicurezza. Ciò aumenta il dispiacere per una gara che aveva in pugno e che stava dominando, ma le gare sono così”.

Bagnaia e Marquez, il confronto a fine gara: cosa si sono detti

Intanto fa ancora discutere quello che è successo ad Austin, specie in partenza col caos, la fuga ai box a piedi di Marquez per provare a beffare gli altri, Bagnaia che lo insegue, la bandiera rossa che ha resettato tutto. Davide Brivio di Aprilia ha condannato la scelta della direzione corsa: “È stata un’ingiustizia. Non capisco perché il direttore di gara, invece che dare il via al warm up lap, abbia esposto la bandiera rossa una decina di secondi prima della partenza. Con Ogura avevamo scelto le slick, siamo stati più bravi degli altri nella scelta e non siamo stati premiati”

Nelle ultime ore poi la MotoGP ha pubblicato un video del dietro le scene del GP di Austin in cui viene mostrato tra le altre cose il confronto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez dopo la gara in cui i due parlano sia del caos in partenza sia della caduta dello spagnolo. Ecco cosa si sono detti: