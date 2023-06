MotoGP, Martin: "Molto contento, speriamo di lottare ancora"

Lo spagnolo è felice per la seconda vittoria in una Sprint, ma adesso vuole provare a chiudere primo anche di domenica.

17-06-2023 16:42

Grande ritmo sin dai primi giri e alla fine Jorge Martin è riuscito a portarsi a casa il successo nella Sprint del Sachsenring davanti al campione del mondo Pecco Bagnaia. Così lo spagnolo subito dopo la gara: “All’inizio ho provato a stare dietro i primi, poi li ho passati insieme. Quindi, sono riuscito a spingere bene e a tenere il distacco da Pecco. Sono molto contento per questa Sprint, speriamo di lottare anche domani per la vittoria”.

Poi a Sky Sport MotoGP è tornato sul posto nel team ufficiale Ducati che non è andato a lui, ma a Enea Bastianini: “Adesso non ci devo pensare più, l’anno scorso ci pensavo sempre. Ora devo solo concentrarmi sulla guida. Sono veloce in tutte le piste, posso staccare forte e superare, una cosa che non mi riusciva un anno fa, quindi, è cambiato tutto da un punto di vista tecnico e anch’io sono migliorato con lo stile”.